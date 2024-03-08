Появилось видео момента ДТП с участием депутатской машины в Волгограде

В сети появилось видео момента столкновения автомобиля Lada Priora с Mercdes-Benz G-Class в Волгограде. В результате ДТП немецкий внедорожник перевернулся. Кадры опубликовал Telegram-канал «Волгоград №1». За рулем иномарки сидел местный депутат Денис Хлыбов.

Судя по видео, после столкновения у Lada Priora сработала подушка безопасности. Сидевший за рулем водитель смог выйти из машины.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что, по предварительной информации, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель автомобиля Lada Priora.

«В 8.05 час. водитель Lada Priora, 1992 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В аварии пострадала пассажирка внедорожника Mercedes-Benz. Она была доставлена в больницу.

До этого стало известно, что самой нужной системой помощи водителю в автомобиле, по мнению женщин, является функция оповещения о незакрытых дверях или багажнике машины. Кроме того, высокую оценку получили система контроля слепых зон и функция ночного видения.

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