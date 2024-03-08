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Названа стоимость возрожденной модели Acura ZDX

Acura начала принимать заказы на возрожденную модель ZDX

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Acura

Американская компания Acura начала прием заказов на свой первый электромобиль ZDX. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Машина будет предлагаться в США от $64,5 тыс. (5,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

Среднеразмерный кроссовер ZDX представляет собой первую в истории марки Acura электрическую модель автомобиля. Машина разработана совместно с General Motors. Новинка получила узкие светодиодные фары со встроенными ходовыми огнями, пластиковый обвес кузова, ребристый капот, рейлинги на крыше.

Acura ZDX будет доступен как в заднеприводном одномоторном исполнении (358 л.с.), так и с двухмоторной силовой установкой (490 л.с.) и системой полного привода. Запас хода — 504 и 489 км соответственно.

Автомобиль под названием Acura ZDX уже выпускался, но был снят с производства в 2013 году из-за слабого спроса.

До этого стало известно, что самой нужной системой помощи водителю в автомобиле, по мнению женщин является функция оповещения о незакрытых дверях или багажнике машины. Кроме того, высокую оценку получили система контроля слепых зон и функция ночного видения.

Ранее сообщалось, что автобренд Rivian представил кроссовер R2 с фарами в виде стадиона.

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