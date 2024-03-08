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В Барнауле девушки-подростки напали на женщину в трамвае

В Барнауле две девушки проломили голову женщине в трамвае

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В Барнауле девушки-подростки избили женщину в трамвае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Алтайскому краю.

Об инциденте в социальных сетях написала сестра избитой женщины. Она сообщила, что у пострадавшей зафиксирована черепно-мозговая травма. Кроме того, она возмутилась, что никто из пассажиров трамвая не заступился за ее сестру.

Отмечается, что потерпевшая написала заявление в полицию. Проводится проверка и устанавливаются все участники инцидента. О том, что стало причиной избиения, не сообщается.

До этого в Воронеже пассажир проломил голову водителю из-за пропущенной остановки. Инцидент произошел в автобусе №9 КС в Центральном районе города. Водитель госпитализирован с переломом основания черепа. На пассажира заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель сбил ребенка и подарил ему конфеты.

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