Колесо от взлетавшего самолета упало на парковку в Сан-Франциско

У самолета Boeing 777-200 авиакомпании United Airlines во время вылета из аэропорта Сан-Франциско отвалилось колесо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Отмечается, что колесо упало на парковку и повредило четыре автомобиля. У них серьезно повреждены кузова. При этом никто из людей не пострадал.

Самолет был вынужден экстренно сесть в Лос-Анджелесе. На его борту были 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре пилота.

До этого в Воронеже пассажир проломил голову водителю из-за пропущенной остановки. Водитель госпитализирован с переломом основания черепа. На пассажира заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель сбил ребенка и подарил ему конфеты.