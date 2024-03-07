Житель Петербурга заявил о повреждении своей машины при взрыве БПЛА

Житель Санкт-Петербурга заявил, что его автомобиль получил повреждения в результате взрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Пискаревском проспекте. Об этом пишет газета «Фонтанка».

По словам мужчины, он живет рядом с местом происшествия. Его квартира находится в доме, который расположен в соседнем дворе. При этом здание не получило никаких повреждений.

Однако того же нельзя сказать о машине гражданина. Речь идет об автомобиле марки Lexus, который имеет «дьявольский» номер 666. Житель Санкт-Петербурга пояснил, что взорвавшийся дрон нанес ущерб его транспортному средству. В каком именно состоянии находится автомобиль, не уточняется.

В материале подчеркивается, что к текущему моменту о повреждении своих машин заявили как минимум восемь человек. Граждане уже обратились в правоохранительные органы, но пока не добились выплаты страховки.

2 марта в небе над Пискаревским проспектом Санкт-Петербурга взорвался БПЛА. По информации СМИ, дрон мог нести около 3,5 кг взрывчатки и целился в расположенную недалеко от места происшествия нефтебазу «Ручьи».

В результате взрыва в двух жилых домах было повреждено остекление. Губернатор города Александр Беглов заявил, что никто из граждан не пострадал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружили дрон с 20 кг взрывчатки.