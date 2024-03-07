Производитель Jeep зальет в автомибили спирт за миллиарды долларов

Концерн Stellantis, владеющий 14 автобрендами (Jeep, Citroen, Dodge), вложит $6 млрд в автомобильный сектор Южной Америки, в частности - в производство двигателей, которые работают на «гибком» топливе. Об этом пишет motor1.com.

Издание поясняет, что речь идет о двигателях, которые могут работать как на бензине, так и на этаноле, или же их смеси. Кроме того, инвестиции пойдут на производство гибридных установкок и роботизированных коробок передач. В такой комплектации Stellantis планирует выпустить 40 машин для рынка Южной Америки.

Первые автомобили с моторами, которые могут работать на «гибком» топливе, выпустят к концу 2024 года. Устанавливать их будут как в старые, так и новые модели. Сами инвестиции Stellantis будет направлять в период до конца десятилетия.

До этого Hyundai предложила спасти бензиновые автомобили при помощи мощных гибридных установок. Отмечается, что в западных странах подобные решения стали необходимостью на фоне ужесточения законов в отношении вредных выбросов и повышения налогов на машины с мощными двигателями.

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