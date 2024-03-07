Раскрыта стоимость новых автомобилей Solaris

Максимальный ценник на модели, которые будут выпускаться в рамках нового российского автобренда Solaris, будет достигать 2,5 млн руб. Об этом сообщили автоэксперты, опрошенные аналитическим агентством «Автостат».

«Примерная ожидаемая стоимость моделей нового бренда варьируется от 1,6 до 1,8 млн руб., что позволит автомобилям Solaris конкурировать по цене с представителями китайских брендов Kaiyi и BAIC, при этом они будут стоить дороже базовой версии Lada Vesta с 5-ступенчатой «механикой». Однако несмотря ни на что, спрос на модели бывших корейских брендов будет высокий», — считает руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Более высокую стоимость прогнозирует директор по коммуникациям ГК «Автодом» ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. По ее словам, ценник будет стартовать от 1,65 млн руб. Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто предполагает, что стоимость новых Solaris будет в районе двух млн руб.

Самый «дорогой» ценник в 2–2,5 млн рублей прогнозирует руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев. Он отметил, что продаж Solaris на уровне ушедших Hyundai и Kia ожидать не стоит. Автоэксперт добавил, что успех нового бренда «привязан» к количеству оставшихся в РФ машинокомплектов, которых насчитывается около 70 тыс. штук.

До этого Hyundai Motor не стала комментировать возможность поставок комплектующих новому владельцу своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.

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