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Африканцы нашли в сарае коллекцию из 200 автомобилей Mercedes

В Южной Африке в сарае обнаружили двести раритетных машин Mercedes

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Creative Rides

В ЮАР в заброшенном сарае обнаружили коллекцию из почти 200 раритетных автомобилей марки Mercedes. Об этом пишет Autoweek со ссылкой на аукционную фирму Creative Rides.

Автомобили принадлежали известному в Южной Африке коллекционеру Луису Кутцеру. Предполагается, что машины простояли в сарае несколько десятилетий — родственники мужчины не знали об их существовании. Теперь автомобили собираются продать на торгах 25 марта.

Эксперты из аукционной фирмы отмечают, что площадь сарая сравнима с тремя теннисными кортами. В ангаре нашли множество автомобилей Mercedes 1960-х и 1970-х годов, а также модели марок Ford, Cadillac и др.

Отмечается, что Кутцер был известным любителем машин, который собирал автомобили с самого детства. Наибольшее предпочтение он отдавал марке Mercedes-Benz и успел собрать несколько сотен экземпляров. Среди них были как редкие модели, так и те, что принадлежали знаменитостям. В 2020 году коллекционер и его супруга погибли в результате ДТП. Впоследствии их наследники выставили 240 автомобилей Кутцера на аукцион.

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