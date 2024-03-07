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В России грузовикам могут запретить портить дороги

В Госдуме рассмотрят меры против порчи дорог грузовиками

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Госдуме собираются обсудить меры, направленные на сохранение российских дорог в надлежащем состоянии. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на члена Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александра Толмачева.

«На автодорогах перевозчики нагружают машины по максимуму, под завязку и с превышением. Хотят провезти за один рейс больше грузов, чтобы сэкономить, и при разрешенном весе груза, допустим, в 60 тонн везут все 80. При этом забывают, что каждое покрытие рассчитано на определенную нагрузку», — отмечает депутат.

Толмачев пояснил, что если не решить проблему с ездой с перегрузами, то никакие денежные суммы не спасут дороги от разрушения. По его словам, «чем больше контроля за перегрузом, тем меньше расходов на ремонт дорог».

Депутат добавил, что проблему рассмотрят в ближайшее время на заседании Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Вероятно, что речь пойдет об ужесточении контроля за грузоперевозками. Для обсуждения вопроса будут приглашены представители контролирующих органов.

Толмачев подчеркнул, что сейчас центральный регион сталкивается с колоссальными нагрузками на транспортную систему.

До этого выяснилось, что острый дефицит водителей и высокие цены на топливо в России поставили под угрозу грузоперевозки.

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