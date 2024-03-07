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Стало известно, когда в России закончатся автомобили HiPhi

Через полгода в России могут пропасть из продажи автомобили HiPhi

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HiPhi

Запасов автомобилей HiPhi в России, после остановки китайского завода, хватит максимум на полгода. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили в компания AGR Automotive Group, занимающейся поставками этих машин в РФ.

«Текущий объем автомобилей бренда HiPhi, представленный в дилерских центрах Premium Electro ООО «АГР», достаточен для продаж в перспективе 5-6 месяцев. В дальнейшем с большой долей вероятности производство автомобилей возобновится и решение о продолжении работы с данным брендом будут приниматься дополнительно», — сообщили в компании.

Китайский производитель премиальных электрокаров HiPhi, популярных в России, на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая.

Завод остановил свою работу из-за возникших финансовых проблем. Информация о нестабильном положении компании появилась еще в начале 2024 года.

В распоряжении журналистов оказалась внутренняя памятка, которую HiPhi разослала своим работникам в мессенджере WeChat. В сообщении говорится, что с 18 февраля завод перешел в стадию остановки производства сроком на шесть месяцев. Вход на предприятие для работников запрещен.

Ранее стали известны три китайские марки, чьи автомобили россияне не хотят покупать.

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