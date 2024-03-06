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BYD начал продажи хетчбэка, который прозвали Lamborghini-mini

BYD выпустил новый Dolphin Mini, который нарисовал бывший дизайнер Lamborghini

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BYD

Компания BYD начала продажи хетчбэка Dolphin Mini в исполнении Honor Edition. В СМИ автомобиль прозвали Lamborghini-mini. Об этом сообщает carnewschina.com.

Dolphin Mini получил прозвище Lamborghini-mini не только из-за внешнего вида, но и из-за участия в проекте Вольфганга Эггера, бывшего дизайнера Lamborghini. Dophine Mini ориентирован на более молодых потребителей и предназначен для ежедневного использования в городских условиях.

Dolphin Mini Honor Edition оснащен электромотором мощностью 75 л.с. На выбор предлагаются две батареи, обеспечивающие запас хода 305 км и 405 км соответственно.

В стандартную комплектацию входят четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, подогреваемые наружные зеркала. В более дорогих комплектациях добавлены дополнительные подушки безопасности для переднего пассажира.

В Китае автомобиль стоит 69,8 тыс. юаней (888 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что на российском рынке представили брутальный кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Новый T2 оснащается турбомотором объемом 2,0 л. мощностью 245 л.с. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

Ранее сообщалось, что кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой иномаркой в России.

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