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Jetour Dashing начнут производить в Калининграде

Первой моделью Jetour на «Автоторе» будет кроссовер Dashing

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Jetour

Компания Jetour раскрыла первый автомобиль, который будут собирать на российском заводе «Автотор». Речь идет о модели Dashing, сообщает «Дром» со ссылкой на заместителя гендиректора «Джетур Мотор Рус» Михаила Роткина.

По его словам, калининградский завод выпустит первые экземпляры уже в марте. До этого Dashing в Россию ввозили в готовом виде из Поднебесной. Это самая доступная модель в линейке марки на отечественном рынке — минимальный ценник составляет 2,1 млн руб.

Jetour Dashing представляет собой компактный кроссовер длиной 4590 мм. Его оснастили бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л на 147 л.с. или 1,6 л. на 190 л.с. Первый двигатель сочетается с 6-скоростной «механикой» или 6-ступенчатым «роботом», а второй — только с 7-диапазонным «роботом». Привод у модели только передний.

До этого на российском рынке представили кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн руб. Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

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