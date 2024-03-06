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В Домодедово продавцы лишились «КамАЗа» тюльпанов

112: в Домодедово злоумышленники угнали «КамАЗ» с тюльпанами на 3 млн рублей

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Depositphotos

В Домодедово неизвестные похитили автомобиль «КамАЗ» с тюльпанами. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В полицию обратился предприниматель, который заявил – на въезде в рынок «Фудсити» какие-то люди выдали себя за него и украли ну очень много цветов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные угнали «КамАЗ» с цветами, а затем перегрузили перегрузили тюльпаны в другой автомобиль и скрылись.

Стоимость украденной партии тюльпанов составляет около 3 млн рублей. Полиция ищет похитителей.

До этого стало известно, что массовую драку устроили продавцы тюльпанов во Владивостоке. Во время инцидента один из продавцов достал из машины с цветами травматический пистолет и для устрашения конкурентов заткнул его за пояс. До стрельбы не дошло.

Ранее сообщалось, что в Челябинске машина врезалась в остановку, пострадали мать с ребенком.

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