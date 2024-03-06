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В Челябинске автомобиль протаранил остановку с десятками людей

В Челябинске машина врезалась в остановку, пострадали мать с ребенком

В Челябинске «легковушка» влетела в остановку, где на тот момент находились десятки людей. Об этом сообщает «Агенство чрезвычайных новостей». ДТП произошло на проспекте Комарова.

«В ГИБДД сообщили, что 35-летний мужчина за рулем Kia влетел в ВАЗ 12-й модели, которым управлял 20-летний парень. Одна из машин влетела в остановку. В больницу увезли 28-летнюю женщину и ее 5-летнюю дочь, которые стояли на остановке», — говорится в публикации.

Подробности ДТП выясняются. Предполагается, что при повороте один автомобиль не пропустил другой. На место прибыли две машины реанимации и бригада МЧС.

До этого на видео попала вооруженная атака на фуру под Калугой. Инцидент произошел 1 марта на трассе у поворота на деревню Будаково в Перемышльском районе. Судя по видео, неизвестный мужчина вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину.

Ранее автомобили с дисплеями признали опасными для жизни.

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