В России женщины стали больше мужчин ездить на автомобилях

Женщины в России стали ездить на автомобилях больше, чем мужчины. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сети автосервисов Fit Service (есть у «Газеты.Ru») и аналитического агентства Gruzdev-Analyze. Аналитики сравнили показатели прошлого года, который стал переломным, и 2019 докризисного года.

«В докризисном 2019 году мужчины ездили значительно больше женщин – пробег составлял 14,2 тыс. км в год, а у женщин – 11,2 тыс. км в год. По итогам прошлого года средний годовой пробег у женщин составляет 12,8 тыс. км (рост на 14%), а у мужчин – 12,3 тыс. км (снижение на 13%)», — говорится в исследовании.

По словам гендиректора Gruzdev-Analyze Александра Груздева, ситуация с пробегами в разрезе гендерных данных уникальна. Собеседник предполагает, что это связано с увеличением трудовой нагрузки на мужчин, ростом загруженности мужчин на специфических профессиях, которые требуют применение физической силы.

Как показало исследование, в среднем женщины тратят на обслуживание автомобиля больше денег: в 2023 году женщины тратили на обслуживание машины в среднем 14,1 тыс. рублей, мужчины – 13,9 тыс. рублей.

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