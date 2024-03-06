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На видео попала вооруженная атака на фуру под Калугой

Появилось видео обстрела фуры под Калугой

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«ES! - канал Евгения Серкина»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ES! - канал Евгения Серкина»

Неадекватный мужчина расстрелял машину под Калугой. Об этом сообщает Telegram-канал ES!

Инцидент произошел 1 марта на трассе у поворота на деревню Будаково в Перемышльском районе. Судя по видео, неизвестный мужчина вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину.

Как сообщают очевидцы, водителя ранило в голову. Пострадавший доставлен в областную больницу с огнестрельным ранением. Отмечается, что жизни водителя сейчас ничего не угрожает.

О том, задержан ли стрелявший в фуру мужчина или нет, неизвестно.

До этого в Зеленограде пьяный водитель нарушил ПДД, попытался скрыться от правоохранителей и в ходе погони протаранил полицейскую машину.

Ранее мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.

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