Украденную у пилота «Формулы‑1» Ferrari нашли спустя 28 лет

В Великобритании через 28 лет найдена украденная красная Ferrari Testarossa, принадлежавшая австрийскому гонщику «Формулы-1» Герхарду Бергеру. Сообщение об этом появилось на сайте лондонской полиции.

Полиция Лондона сообщила, что стоимость украденного Ferrari составляет около 350 тыс. фунтов стерлингов. Автомобиль считался утерянным более 28 лет, пока его не удалось обнаружить всего за четыре дня, как отметил констебль Майк Пилбим, возглавлявший расследование.

Инцидент произошел в апреле 1995 года в Имоле, Италия, во время Гран-при Сан-Марино. В тот момент у двух гонщиков «Формулы-1» похитили Ferrari, включая красный Ferrari F512M Герхарда Бергера.

В январе полиция Лондона получила отчет от компании Ferrari, проводившей проверку автомобиля, приобретенного покупателем из США через британского брокера в 2023 году. Отчет подтвердил, что это был угнанный автомобиль. Расследование выявило, что машину отправили в Японию сразу после кражи, а затем она попала в Великобританию в конце 2023 года.

Ferrari передали владельцу лондонской полиции для предотвращения экспорта из страны. Второй украденной машины так и не нашли.

В другом случае угнали автомобиль министра обороны Туниса Имада Мамиша в апреле 2022 года. Ключи от машины он уронил перед кафе в Арьяне, их нашел прохожий и скрылся на угнанном автомобиле. Расследование поручено сотрудникам судебной полиции.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.