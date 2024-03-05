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Автомобили с дисплеями признали опасными для жизни

В Европе китайскую моду на экраны в авто признали небезопасной

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latinncap.com

В Европе автоэксперты перестанут давать высокие оценки безопасности машинам с большим количеством дисплеев. Об этом пишет Times со ссылкой на директора по развитию ассоциации EuroNCAP Мэтью Эйвери, которая занимается проведением независимых краш-тестов.

В январе 2026 года Euro NCAP собирается установить новый протокол для оценки безопасности автомобилей. Одним из ключевых пунктов станет наличие физических кнопок управления. По словам Эйвери, нынешняя мода среди автопроизводителей внедрять как можно больше сенсорных панелей стала общеотраслевой проблемой. В ассоциации считают, что именно дисплеи заставляют водителей часто отвлекаться от дороги, что увеличивает риск ДТП.

В EuroNCAP собираются поощрять компании за использование физических элементов управления как минимум для основных функций. Среди них — поворотники, кнопка «аварийки», звуковой сигнал и клавиша экстренного вызова системы eCall (европейский аналог «ЭРА–ГЛОНАСС»). Автомобили без физических элементов будут получать низкие баллы от автоэкспертов.

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