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Российский автобренд Solaris отвоевал право на две модели Hyundai

Автобренд Solaris сможет продавать в России две модели Hyundai

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Solaris

Компания AGR Automotive Group, которая ранее стала владельцем бывших заводов Hyundai Motor в России, получила сертификаты на две модели нового автобренда Solaris. Соответсвующие документы появились в базе данных Росстандарта, пишет «Дром».

Таким образом, одобрение типа транспортного средства (ОТТС) теперь есть у седана HS и кроссовера HC, которые представляют собой переименованные версии Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Документ подразумевает разрешение на производство и продажу машин в России и других странах Таможенного союза.

В январе 2024 года стало известно, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге перешел под контроль нового собственника. Предприятие приобрела российская компания «Арт-Финанс», материнская компания ООО «АГР». Тому же «АГР» принадлежит и бывший калужский завод немецкого концерна Volkswagen. Модельный ряд бренда Solaris включает модели HS, HC, KRS и KRX.

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