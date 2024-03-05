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Страховщики рассказали, как не потерять скидку на ОСАГО

СК «Согласие»: сохранить скидку по ОСАГО можно, если его заранее купить

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Для россиян есть два варианта развития событий в отношении КБМ (коэффициента бонус-малус), если срок действия их ОСАГО заканчивается. Об этом сообщил журнал «За рулем» со ссылкой на СК «Согласие».

«КБМ пересчитывается каждый год 1 апреля, учитывая количество выплат, осуществленных страховщиком за предшествующий период – с 1 апреля предыдущего года до 31 марта. Соответственно, возможны два варианта. Если клиент планирует уехать в отпуск и продлить страховку после 1 апреля, то КБМ будет пересчитан с учетом количества страховых выплат за предыдущий период – уменьшится или увеличится», – заявил директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие» Павел Бикетов.

Страховщик добавил, что если водитель успеет продлить полис до 1 апреля, то под пересчет КБМ он не попадет.

До этого водителям назвали неочевидные причины износа мотора.

Также автоэксперты озвучили ошибки, которые россияне за рулем часто совершают весной. Как правило, они пренебрегают техническим обслуживанием автомобиля.

Ранее ФАС получила «‎зеленый свет» на проверку «‎Яндекс Такси».

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