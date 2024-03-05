Страховщики рассказали, как не потерять скидку на ОСАГО

Для россиян есть два варианта развития событий в отношении КБМ (коэффициента бонус-малус), если срок действия их ОСАГО заканчивается. Об этом сообщил журнал «За рулем» со ссылкой на СК «Согласие».

«КБМ пересчитывается каждый год 1 апреля, учитывая количество выплат, осуществленных страховщиком за предшествующий период – с 1 апреля предыдущего года до 31 марта. Соответственно, возможны два варианта. Если клиент планирует уехать в отпуск и продлить страховку после 1 апреля, то КБМ будет пересчитан с учетом количества страховых выплат за предыдущий период – уменьшится или увеличится», – заявил директор департамента экспертизы и урегулирования убытков страховой компании «Согласие» Павел Бикетов.

Страховщик добавил, что если водитель успеет продлить полис до 1 апреля, то под пересчет КБМ он не попадет.

До этого водителям назвали неочевидные причины износа мотора.

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