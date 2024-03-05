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Определены самые популярные кроссоверы России

«Автостат» назвал самые популярные кроссоверы России

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Haval

В России в феврале 2024 года самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. Всего в последний месяц весны было продано 5 тыс. таких машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам в феврале находится модель Geely Monjaro — продано 4,8 тыс. машин. Третье место у Lada Niva Travel — 4,2 тыс. автомобилей (+18,7%), а на четвертом — Niva Legend с 4,1 тыс. авто (+74,6%). Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max, разошедшийся тиражом 3,8 тыс. экземпляров (рост в 3,9 раза).

В топ-10 самых популярных кроссоверов по итогам февраля также вошли Chery Tiggo 4 Pro (2,8 тыс. ед., рост в 3,3 раза), Omoda C5 (2,7 тыс. ед., +47,1%), Geely Coolray (2,6 тыс. ед., +49%), Haval M6 (2,5 тыс. ед.) и Changan CS55 Plus (2 тыс. ед.).

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что Geely Monjaro стал самой популярной иномаркой в РФ.

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