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Екатеринбуржец выставил на продажу «Запорожец» за два миллиона рублей

В Екатеринбурге 40-летний «Запорожец» продают за два миллиона рублей

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Авито

В Екатеринбурге выставили на продажу автомобиль ЗАЗ-968 «Запорожец», выпущенный в 1986 году. За машину продавцы просят два миллиона рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито Авто».

Автомобиль красного цвета почти за 40 лет успел проехать 55 тыс. км. У машины механическая коробка передач, задний привод и двигатель объемом 1,2 литра, а также мощная аудиосистема (тоже красная). По паспорту с момента выпуска машина поменяла трех владельцев.

До этого британская компания, которая специализируется на продаже подержанных автомобилей люксовых брендов, таких как Aston Martin, Bentley, Ferrari, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz и Rolls-Royce, выставила на продажу классический внедорожник Lada Niva.

В описании машины продавец назвал ее «маленьким символом бездорожья». В комплектацию Niva входят кондиционер и аудиосистема Studio InCar Audio с динамиками, усилителем и сабвуфером. Объем мотора составляет 1,7 литра, он работает с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что автобренд Nio может прекратить выпуск кроссоверов ES7 из-за низкого спроса.

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