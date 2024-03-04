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Бывший завод Volvo в Калуге удвоит производство грузовиков

Производство грузовиков на бывшем заводе Volvo в Калуге планируют удвоить

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Depositphotos

Бывший завод Volvo в Калуге, на котором в настоящее время собирают грузовики Kaluga Next, планирует удвоить их дневной выпуск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора компании «Автомобильное моторное общество» Романа Петряева.

«С конца ноября удалось не просто вывести предприятие из простоя, но и организовать полноценную конвейерную сборку. Сейчас движемся в соответствии с производственным графиком и планируем выйти на выпуск 12 грузовиков повышенной проходимости Kaluga Next в день», — сказал агентству Петряев.

По его словам, предприятие также ведет переговоры с иностранным индустриальным партнером. В настоящее время компания собирает по шесть грузовиков в день.

Осенью 2023 года стало известно, что завод Volvo в Калуге перейдет под контроль группы компаний «Промышленные инвестиции», близкой к бизнесмену Дмитрию Стрежневу. На мощностях предприятия начали собирать автомобили «Урал» с колесной формулой 6х4, но под отдельным названием.

Ранее стало известно, что Ирбитский мотозавод, выпускающий мотоциклы «Урал», остановит производство на полгода.

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