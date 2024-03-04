Kia подтвердила выпуск нового пикапа

Австралийское подразделение Kia выпустило первое тизер-видео, в котором подтвердило выпуск нового пикапа.

Ролик выполнен в стиле Дикого Запада: в нем 20 известных австралийских спортсменов обсуждают новинку в салуне. Название пикапа не уточняется. Однако посетители в видео высказывают свои версии (Tugga, Buddy, Aloisi, Macca и др.) и делают ставки.

Предполагается, что новинка Kia получит название Tasman, поскольку производитель уже зарегистрировал эту торговую марку. На это также есть намек в самом ролике: один из героев видео во время игры в дартс попадает дротиком в карту в районе Тасманского моря.

Tasman должен получить 2,2-литровый дизельный двигатель с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемый полный привод. Премьера ожидается в следующем году. Новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

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