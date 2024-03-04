Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Kia подтвердила выпуск нового пикапа

Австралийская Kia показала ролик, где объявила о выпуске нового пикапа

Австралийское подразделение Kia выпустило первое тизер-видео, в котором подтвердило выпуск нового пикапа.

Ролик выполнен в стиле Дикого Запада: в нем 20 известных австралийских спортсменов обсуждают новинку в салуне. Название пикапа не уточняется. Однако посетители в видео высказывают свои версии (Tugga, Buddy, Aloisi, Macca и др.) и делают ставки.

Предполагается, что новинка Kia получит название Tasman, поскольку производитель уже зарегистрировал эту торговую марку. На это также есть намек в самом ролике: один из героев видео во время игры в дартс попадает дротиком в карту в районе Тасманского моря.

Tasman должен получить 2,2-литровый дизельный двигатель с механической или автоматической коробкой передач, а также подключаемый полный привод. Премьера ожидается в следующем году. Новинка будет конкурировать с Ford Ranger и Toyota Hilux.

Ранее Porsche анонсировала самый мощный Taycan.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами