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В Германии фермеры разбросали навоз и спровоцировали ДТП

Под Берлином фермеры в знак протеста выбросили на трассу навоз и устроили ДТП

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Michael Matthey/Global Look Press

Под Берлином около 5 тыс. протестующих фермеров разбросали тонны навоза на трассу B5, что привело к нескольким ДТП. Об этом пишет газета Bild. Немецкая полиция сообщила, что инцидент произошел в ночь на 4 марта.

Помимо этого, вечером в воскресенье протестующие вывалили навоз на протяжении несколько сотен метров той же трассы в районе Вустермарка. В результате два автомобиля попали в ДТП и пять человек пострадали.

В полиции добавили, что днем в понедельник восемь автомобилей блокировали трассу B5 в направлении Науэна и еще три – в направлении Берлина. Также в районе Глиникского моста протестующие перекрыли автомагистраль B1. В каждом направлении между Берлинерштрассе в Потсдаме и Кенигштрассе в Берлине было открыто только по одной полосе.

До этого представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что в Польше фермеры блокируют движение грузового транспорта на всех шести направлениях на границе с Украиной. Польский президент Анджей Дуда тем временем поддержал протестующих.

Ранее в Тюмени вынесли приговор автоподставщикам, инсценировавшим ДТП с пешеходом.

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