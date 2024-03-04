Популярный бренд Chery показал новый логотип для России

Китайская компания Chery объявила о ребрендинге в России и решила изменить логотип для рынка страны. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение автопроизводителя.

«Образованный треугольник внутри логотипа — узнаваем и в то же время обретает угол, похожий на вершину горы. Вершина горы находится между землей и небом, словно дорога, стремящаяся ввысь», — заявила заместитель директора по маркетингу Chery в России Елена Баева.

Новое лого выполнено в плоском, двухмерном формате. По словам китайцев, эмблема получила математически выверенную форму, которая отсылает к цифрам «3,6,9». Про них когда-то высказался американский ученый Никола Тесла: «Если бы вы знали все великолепие чисел 3, 6 и 9, вы бы имели ключ к Вселенной». Также в логотипе показали бесконечный цикл «Цветка жизни», который олицетворяет совершенный порядок. В цветовой схеме эмблеме используются черный, красный и серый.

До этого логотип Chery представлял собой объединенные буквы C, A и C (по названию Chery Automobile Company).

Также в компании добавили, что ребрендинг будет поэтапным и затронет «все аспекты жизни бренда». Завершить процесс рассчитывают в 2025 году. На последнем этапе компания сменит вывески на фасадах зданий официальных дилеров марки.

До этого китайский автопроизводитель Great Wall Motor представил в России новый логотип бренда Haval. В компании заявили, что новый логотип отражает динамику развития Haval, а также «транслирует идею скорости и постоянного движения вперед», сохраняя минималистичный стиль и лаконичное цветовое решение.

Ранее выяснилось, что Haval откроет завод по производству двигателей в России.