В Наро-Фоминске тоннель к «зебре» прорубили в огромном сугробе

В подмосковном Наро-Фоминске вместо уборки снега был прорублен тоннель в сугробе у пешеходного перехода, сообщает Telegram-канал «112».

Необычный проход к «зебре» появился на улице Найдова-Железова. На видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, что автомобиль движется по улице с частными домами, на обеих обочинах которой находятся высокие сугробы. В одном из сугробов, который расположен рядом с нерегулируемым пешеходным переходом, пробита пещера для прохода людей. Куча снега при этом достигает дорожных знаков.

Вход в снежную пещеру сделан сбоку, со стороны тротуара, выход — на проезжую часть, к самой «зебре». На другой стороне дороги сугроб отсутствует.

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