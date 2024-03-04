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Названы четыре кроссовера, которые можно купить вместо нового китайского автомобиля

«За рулем» назвал четыре альтернативы китайским новинкам за три млн рублей

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Mazda

Журнал «За рулем» посоветовал несколько альтернатив новым компактным SUV из Китая по той же цене (примерно три млн руб.).

Например, за эти деньги можно приобрести Mazda CX-5 2019-2020 годов выпуска. Отмечается, что кроссовер надежен в эксплуатации, однако нужно осторожно выбирать дизельные модификации. Слабое место турбодизеля на 2,2 л — уплотнения топливных форсунок, которые теряют герметичность на 60-80 тыс. км. Если не заметить проблему вовремя, придется основательно ремонтировать мотор. В бензиновых версиях такой проблемы нет. Однако их приводный ремень и ролики изнашиваются на 70-80 тыс. км.

Также за три млн руб. реально купить Skoda Kodiaq такого же возраста, что и Mazda. При этом он значительнее крупнее CX-5. Самая надежная модификация авто с турбодизелем на 2 л с ресурсом до 400 тыс. км. Однако большую часть «вторичек» оснащают бензиновыми турбомоторами на 1,4 л (150 л.с.) или 2 л (180 л.с.) с меньшим ресурсом (примерно 280 тыс. км). Skoda Kodiaq получил надежную роботизированную DSG.

Еще один вариант — пятилетний Kia Sorento Prime с турбодизелем на 2,2 л и 200 л.с. По словам автоэкспертов, двигатель у машины, по сути, беспроблемный. При этом рекомендуется менять топливный насос при первых же признаках износа.

Другой вариант — Volvo XC40 2019-2020 годов. Автоэксперты отмечают, что эта модель построена на платформе CMA, которая также используется в Geely Tugella и Monjaro. То есть автомобиль наполовину китайский. Самой оптимальной будет модификация с бензиновым двигателем Т4 мощностью 190 л.с.

Ранее выяснилось, что Haval откроет завод по производству двигателей в России.

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