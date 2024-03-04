Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запчасти для отечественных машин подорожали на 7% за месяц

В России на 7% за месяц подорожали детали для отечественных авто

close
100%
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Средняя цена запчастей по страховой корзине на отечественные автомобили выросла на 7,2% в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Средняя стоимость переднего крыла в этот период выросла на 62,7% (с 9,7 до 15,7 тыс. рублей). Задние фонари подорожали на 53% (с 10,1 до 15,5 тыс. рублей). На 9,5% выросли цены на колесные диски, на 14,1% — на задние левые двери, на 37,2% за месяц подорожали подушки безопасности.

При этом на 2,4% и 4,7% соответственно подешевели задние бамперы, на 15% (до 15,3 тыс. рублей) снизилась средняя цена фары, на 9% — решетки радиатора. Эта деталь обойдется в среднем в 3,3 тыс. рублей.

В страховую корзину входят детали, которые чаще всего заменяют на автомобилях при восстановлении после ДТП.

Ранее были названы недостатки и преимущества Lada Vesta в сравнении с китайскими автомобилями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами