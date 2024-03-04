Запчасти для отечественных машин подорожали на 7% за месяц

Средняя цена запчастей по страховой корзине на отечественные автомобили выросла на 7,2% в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Средняя стоимость переднего крыла в этот период выросла на 62,7% (с 9,7 до 15,7 тыс. рублей). Задние фонари подорожали на 53% (с 10,1 до 15,5 тыс. рублей). На 9,5% выросли цены на колесные диски, на 14,1% — на задние левые двери, на 37,2% за месяц подорожали подушки безопасности.

При этом на 2,4% и 4,7% соответственно подешевели задние бамперы, на 15% (до 15,3 тыс. рублей) снизилась средняя цена фары, на 9% — решетки радиатора. Эта деталь обойдется в среднем в 3,3 тыс. рублей.

В страховую корзину входят детали, которые чаще всего заменяют на автомобилях при восстановлении после ДТП.

Ранее были названы недостатки и преимущества Lada Vesta в сравнении с китайскими автомобилями.