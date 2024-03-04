Россиянам перечислили недостатки Lada Vesta перед китайскими машинами после ее разборки

Обозреватель YouTube-канала «Клубный сервис» Илья Свиридов сравнил конструкцию Lada Vesta с китайскими машинами после ее разборки и назвал преимущества и недостатки российской машины.

К числу преимуществ Vesta, по его мнению, можно отнести более толстый металл, из которого изготовлена Lada: ее днище не проминается под руками, в отличие от некоторых китайских конкурентов. Также у Lada тонкий слой шумоизоляции установлен в дверях, а механизм стеклоподъемника получил защиту от влаги. Углы дверей российского седана также защищены антикоррозионным материалом.

Вместе с тем, на Lada применяется войлочная шумоизоляция, которая со временем подгнивает и начинает издавать неприятный запах, а поперечины пола недостаточно прочно закреплены: они держатся на нескольких точках сварки. Кроме того, на поворотных кулаках, болтах в подвеске и креплении глушителя новой Vesta с пробегом 100 км уже появилась поверхностная коррозия. Также среди недостатков специалисты «Клубного сервиса» назвали шумную механическую коробку передач, которая ставится на Vesta. Простой по конструкции двигатель с чугунным блоком отнесен к достоинствам российского автомобиля.

Ранее Toyota возобновила работу своих заводов в Японии, остановленных на фоне скандала с подделкой характеристик дизелей.