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Nissan Motor совершила ограбление века

Kyodo: Nissan недоплатила подрядчикам $26 млн ради снижения издержек

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Issei Kato/Reuters

Автопроизводитель Nissan Motor недоплачивал подрядчикам ради снижения издержек — суммарно компания задолжала около $26 млн. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В Японии идет расследование в отношении Nissan Motor, которая, как выяснилось, десятилетиями занижала выплаты своим подрядчикам, нарушая контракт. Корпорация задолжала более 30 компаниям, которые поставляли производителю отдельные детали и узлы. Японские власти заявили, что это крупнейшее подобное нарушение за всю послевоенную историю страны.

Nissan признала свою вину, отметив, что таким образом стремилась снизить издержки производства. При этом корпорация утверждает, что уже отдала долги подрядчикам. Однако японские власти собираются сделать Nissan официальное предупреждение с требованием принять меры для недопущения подобных ситуаций.

До этого выяснилось, что крупнейший в Японии производитель автомобилей Toyota Motor возобновил работу всех заводов в стране после скандала с дочерней компанией Daihatsu, фальсифицировавшей результаты краш-тестов и допустившей ряд других нарушений.

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