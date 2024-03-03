В «Сириусе» произошло массовое ДТП

На федеральной территории «Сириус» в Сочи произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

По его информации, на Приреченской улице столкнулись несколько автомобилей. Есть пострадавшие. На место уже прибыли три машины скорой помощи.

4 февраля сообщалось, что в центре Новосибирска напротив театра «Глобус» произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Водитель Mercedes-Benz E-Class двигался по Октябрьской улице и врезался в четыре автомобиля, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Под удар попали Kia Rio, Toyota Premio, еще один автомобиль Kia, а также Hyundai Solaris. В результате аварии пострадали девушки 24 и 26 лет, которые находились в Kia Rio.

До этого в Перми произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей.

Инцидент случился на улице Героев Хасана. По словам очевидцев, пять машин столкнулись около светофора в левом и среднем рядах.

Ранее в Турции автобус с пассажирами столкнулся с фурой.