Audi решила не отправлять своего флагмана A8 на пенсию

Автопроизводитель Audi решил продлить жизненный цикл флагманской модели A8, а не заменять ее новым электромобилем. Об этом пишет немецкий журнал Auto Motor und Sport со ссылкой на представителя марки.

Предполагалось, что в 2024 году Audi заменит A8 электрическим седаном, однако планы компании изменились. На решение отменить дебют нового флагмана повлияло то, что бензиновая модель показывает высокие продажи на ключевом китайском рынке. В связи с этим Audi намерена продлить проект и приготовить еще один рестайлинг для A8. Это значит, что новый флагман появится не раньше 2027 года. Ожидается, что его построят на самой большой разновидности платформы PPE. Другая ее версия уже используется в кроссовере Porsche Macan EV.

Модель A8 дебютировала в 2017 году, в 2021-м ее планово обновили. Автомобиль пользуется большим успехом на рынке КНР, однако в Европе он продается в два с половиной раза хуже Mercedes-Benz S-Class.

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