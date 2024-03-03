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На границе Украины с тремя странами выросли очереди из фур из-за акций в Польше

Украинская погранслужба сообщила о выросших очередях на границе с тремя странами

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Yan Dobronosov/Reuters

Въезд на Украину с территории Словакии, Венгрии и Румынии оказался затруднен из-за акций польских фермеров. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель украинского погранслужбы Андрей Демченко.

По словам Демченко, в направлении КПП «Ужгород» из Словакии утром 3 марта стояли 565 грузовиков, из Венгрии в направлении КПП «Тиса» — 1300 фур, а еще 300 ожидали своей очереди у пункта пропуска «Дьяково», пытаясь попасть на Украину из Румынии.

«Возникновение очередей можно связать с тем, что польские фермеры блокируют границу с Украиной», — считает представитель пограничной службы.

С осени 2023 года польские фермеры стали устраивать акции протеста и перекрывать КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале текущего года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границы с Украиной.

3 марта стало известно, что протестующие блокируют все шесть направлений на границе с Украиной.

Ранее на Украине предсказали дефицит ряда продуктов из-за конфликта с польскими фермерами.

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