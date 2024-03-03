Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раскрыт список лучших автомобилей до миллиона рублей с АКПП

Автоэксперт Титов: машины до 1 млн рублей с АКПП можно найти на вторичном рынке

close
100%
Chevrolet

Сегодня в России машину с автоматической коробкой передач стоимостью до миллиона рублей можно найти на вторичном рынке. Об этом пишет агентство «‎Прайм» со ссылкой на заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Романа Титова.

По словам автоэксперта, на вторичном рынке есть множество доступных предложений с АКПП. Среди них, к примеру, Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW. Титов пояснил, что они пользуются высоким спросом из-за низкой цены, коробки-автомата и популярности брендов.

Автоэксперт считает, что преимущество указанных автомобилей заключается в их компактности, а также недорогом и комфортном обслуживании, поскольку на рынке есть большое количество запчастей для этих моделей. «‎Важно также, что все эти модели проверены временем»‎, — добавил он. К недостаткам Титов отнес пробег автомобилей: «‎Сегодня на рынке в рамках данного бюджета представлены преимущественно модели с большим пробегом»‎.

До этого водителям рассказали, как их обманывают при покупке иномарок.

Ранее в России раскрыли топ-5 самых дешевых китайских кроссоверов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами