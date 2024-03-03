Раскрыт список лучших автомобилей до миллиона рублей с АКПП

Сегодня в России машину с автоматической коробкой передач стоимостью до миллиона рублей можно найти на вторичном рынке. Об этом пишет агентство «‎Прайм» со ссылкой на заместителя гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон» Романа Титова.

По словам автоэксперта, на вторичном рынке есть множество доступных предложений с АКПП. Среди них, к примеру, Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW. Титов пояснил, что они пользуются высоким спросом из-за низкой цены, коробки-автомата и популярности брендов.

Автоэксперт считает, что преимущество указанных автомобилей заключается в их компактности, а также недорогом и комфортном обслуживании, поскольку на рынке есть большое количество запчастей для этих моделей. «‎Важно также, что все эти модели проверены временем»‎, — добавил он. К недостаткам Титов отнес пробег автомобилей: «‎Сегодня на рынке в рамках данного бюджета представлены преимущественно модели с большим пробегом»‎.

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