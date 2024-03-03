В Петербурге после атаки БПЛА стали фиксировать повреждения автомобилей

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД и районная администрация начали фиксировать вместе с собственниками ущерб, нанесенный машинам в результате атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района в Telegram-канале. Впоследствии владельцам поврежденных машин выплатят компенсацию.

«‎На Пискаревском, 161, и 159 к. 2, продолжаются восстановительные работы. Сотрудники ГИБДД совместно с представителями администрации и оценочной компании зафиксируют вместе с собственниками повреждения автомобилей для ремонта»‎, — говорится в публикации.

До этого в поврежденных домах восстановили отопление, подачу воды, газа и электричество за исключением нескольких квартир в одной парадной.

Утром 2 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге дрон врезался в жилой пятиэтажный дом. По данным СМИ, беспилотник нес около 3,5 кг взрывчатки и мог целиться по соседней нефтебазе «Ручьи». Взрыв зацепил два здания, в них были повреждены балконы и окна. Это первый случай, когда дрон прилетел в жилой дом Санкт-Петербурга.

Пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия получат компенсации от властей города.

Ранее сотрудник ДПС из-за ревности разбил бутылку о голову коллеги.