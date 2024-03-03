На участке трассы «Таврида» запустили реверсивное движение

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в Telegram-канале, что на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение.

«На 89 км автомобильной дороги Таврида открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», — сказано в сообщении министра.

До этого Лукашенко опубликовал обновленную схему объезда участка «Тавриды».

Движение по трассе временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии. Кроме того, было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Ограничение вводили примерно на два часа с 3:39 мск.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что схема объезда участка трассы «Таврида» была изменена.

2 марта в машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» было найдено самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства.

Ранее в Германии сочли подлинной запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост.