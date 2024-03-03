Леворадикалы сожгли автомобиль политика из «Альтернативы для Германии»

Автомобиль BMW политика из германской партии «Альтернативы для Германии» Мариуса Бейера сожгли перед его домом в Лейпциге. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что по документам транспортное средство принадлежит матери политика. Ущерб от поджога составил порядка 85 тыс евро.

«По всей видимости, поджог совершили сторонники левых радикальных группировок. На стене они оставили надписи «Мы вернемся, нацистская свинья» и «161» (очередность букв латинского алфавита, которая обозначает аббревиатуру AFA, — Antifa Action)», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что летом 2020 года у Бейера сгорел другой автомобиль, а в 2023 году политика избили в одном из баров Лейпцига.

До этого стало известно, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (BfV) рассматривает возможность признать правую партию «Альтернативу для Германии» экстремистской.

Решение по данному вопросу будет принято не раньше апреля. Партия может получить статус «безопасная экстремистская инициатива», из-за чего контроль за членами фракции может быть ужесточен.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.