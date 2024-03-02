На «АвтоВАЗе» определились, сколько будет стоить Lada Vesta с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» определился с ценой на Lada Vesta с вариатором. Об этом сообщает паблик Avtograd News с социальной сети «ВКонтакте». Ее объявят в ближайшее время.

«В настоящее время с конвейера «АвтоВАЗа» сходит 5 машин Vesta в час с двигателем 122 л.с и вариатором. Вчера было большое совещание в здании заводоуправления, служба маркетинга возлагает большие надежды на продажи автомобилей Vesta с вариатором, определялись с ценой, скоро ее озвучат официально, вероятно она будет в таких рамках, чтобы подпадала под программу госзакупок», — говорится в сообщении.

Руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов заявил, что доплата за новую версию Lada Vesta составит 100 тыс. рублей.

Обновленные модели семейства Lada Vesta получили вариатор WLY, работы которого хватит на четверть миллиона километров. Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Fisker может прекратить выпуск машин до конца года.