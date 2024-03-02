Главред «За рулем» Кадаков усомнился в отмене транспортного налога в России

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков считает идею отмены транспортного налога в России непроходной. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Транспортный налог составляет лишь пятую часть, но все равно сложно представить, что бюджет вдруг откажется от столь значительных поступлений, из которых, в том числе, формируются дорожные фонды. Поэтому идея – непроходная», — отметил Кадаков.

До этого стало известно, что депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработали законопроект о полной отмене транспортного налога. Проект закона направлен для получения заключения в правительство России.

В пояснительной записке к документу говорится, что транспортный налог представляется чрезмерным в системе иных налогов и сборов РФ и влечет многократное налогообложение, учитывая в том числе акцизы на топливо. Акцизы включаются в стоимость топлива, которое используется транспортным средством во время передвижения. Таким образом, чем большие расстояния проезжает транспортное средство, тем ощутимее становится налоговое бремя.

Ранее сообщалось, что в Госдуме отклонили идею возмещения ущерба по ОСАГО за упавшие на авто сосульки.