«АвтоВАЗ» отзовет для ремонта обновленные Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта обновленные автомобили Lada Vesta. Об этом сообщает сайт «Лада.Онлайн».

«Владельцам Lada Vesta NG из списка были разосланы сообщения о необходимости посетить дилерский центр Lada. В автоцентре будет выполнена замена подрулевых переключателей. В зависимости от автомобиля будет поменян один или два рычага переключения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отзывная кампания проводится в связи с тем, что у обновленных Lada Vesta выявлены проблемы в работе указателей поворотов и стеклоочистителей, особенно в морозную погоду.

Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

До этого стало известно, что американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Ранее сообщалось, что McLaren выпустит преемника суперкара P1.