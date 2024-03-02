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McLaren выпустит преемника суперкара P1

McLaren выпустит 1000-сильный суперкар P18 с подъемными дверями

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McLaren

Британская компания McLaren выпустит преемника суперкара P1. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что новый гиперкар получил внутреннее кодовое название P18. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой, в состав которой входит бензиновый двигатель и электромотор. Суммарная отдача составит 1000 л.с. Некоторые компоненты подвески модели будут напечатаны на 3D-принтере.

Автомобиль получит активный задний спойлер и другие аэродинамические особенности, заимствованные у автомобилей Formula 1. Еще одна особенность машины — подъемные двери типа «крыло чайки», которые открываются вместе с секциями крыши.

Выпуск McLaren P1 должен начаться до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Ferrari выпустила суперкар, посвященный исторической победе в Венгрии.

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