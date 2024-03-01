Перечислены автомобили, которые стало неактуально ввозить из-за границы

В связи с ужесточением режима растаможки автомобилей в Россию станет невыгодно ввозить популярные кроссоверы Geely Monjaro, а также электромобили премиум-класса из Китая. Об этом рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«При нынешних курсах валют можно привезти «серый» Geely Monjaro напрямую из Китая, растаможив его сразу на себя, он обойдется примерно в 4,4 млн рублей с учетом пошлины и утильсбора. А у официального дилера такой же автомобиль, поставленный самой компанией, можно купить за 4,8 млн рублей. Стоит ли брать «серую» машину для 10% выгоды в цене? Я уверен, что нет», — сказал Рогов «Газете.Ru».

По его словам, также теряет актуальность неофициальный ввоз в Россию китайских электрокаров премиум-класса, которые не представлены в России официально – Zeekr, Lynk&Co, Li Auto.

«Если Li L9 можно было купить за $65 тыс., то теперь он будет стоить $90 тыс., и его прямыми конкурентами станут трехлетние Mercedes-Benz GLS и BMW X7 из Кореи», — аргументировал Рогов.

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