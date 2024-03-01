Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены автомобили, которые стало неактуально ввозить из-за границы

Автоэксперт Рогов: Geely Monjaro, Li Auto и Zeekr стало невыгодно везти из Китая

close
100%
Geely

В связи с ужесточением режима растаможки автомобилей в Россию станет невыгодно ввозить популярные кроссоверы Geely Monjaro, а также электромобили премиум-класса из Китая. Об этом рассказал «Газете.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«При нынешних курсах валют можно привезти «серый» Geely Monjaro напрямую из Китая, растаможив его сразу на себя, он обойдется примерно в 4,4 млн рублей с учетом пошлины и утильсбора. А у официального дилера такой же автомобиль, поставленный самой компанией, можно купить за 4,8 млн рублей. Стоит ли брать «серую» машину для 10% выгоды в цене? Я уверен, что нет», — сказал Рогов «Газете.Ru».

По его словам, также теряет актуальность неофициальный ввоз в Россию китайских электрокаров премиум-класса, которые не представлены в России официально – Zeekr, Lynk&Co, Li Auto.

«Если Li L9 можно было купить за $65 тыс., то теперь он будет стоить $90 тыс., и его прямыми конкурентами станут трехлетние Mercedes-Benz GLS и BMW X7 из Кореи», — аргументировал Рогов.

Ранее стало известно, какие неисправности автомобиля следует устранить после зимы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами