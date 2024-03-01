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Российские ученые создали отечественную систему распознавания дорожных знаков

В Пермском университете создали систему распознавания дорожных знаков для авто

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему автоматического распознавания дорожных знаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Знаки считываются на расстоянии ближнего света фар - примерно 25 м. Затем система подает сигнал голосовым помощником или проекцией на лобовое стекло. У водителя есть примерно 1-5 секунд, чтобы отреагировать на полученную информацию», - сказал инженер кафедры информационных технологий и автоматизированных систем ПНИПУ Александр Ларионов.

По его словам, система не связано с интернетом или GPS, а значит может работать стабильно в любых условиях.

Отмечается, что подобные системы устанавливаются на иностранные автомобили бизнес-класса. Появятся ли отечественный аналог на российских автомобилях, неизвестно.

До этого стало известно, что ученые Южно-Уральского государственного университета в Челябинске создали мотор-колесо для электромобилей, которое превосходит аналоги: оно компактнее и экономичнее примерно на 25% и 20% соответственно.

Ранее сообщалось, что в Китае стартуют продажи седана IM L6 со штурвалом вместо руля.

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