В России резко подорожали шины для легковых автомобилей

В России за год на 34% подорожали премиальные шины для легковых автомобилей, стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Об этом пишут «Известия».

Средняя стоимость автомобильной шины премиум-класса в России составляет в настоящее время 27,1 тыс. рублей против 20,2 тыс. рублей год назад. Средняя стоимость шин непремиального сегмента по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась: с 10,7 до 10,6 тыс. рублей.

Значительное подорожание шин премиум-класса объясняется тем, что в настоящее время все они импортируются в Россию, а до 2022 года часть этой номенклатуры производилось в России заводами зарубежных шинных компаний. При поставке шин в страну по параллельному импорту значительную долю в их цене занимают транспортные расходы.

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