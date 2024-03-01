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В России резко подорожали шины для легковых автомобилей

«Известия»: цены на шины для премиальных автомобилей выросли на 34%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России за год на 34% подорожали премиальные шины для легковых автомобилей, стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Об этом пишут «Известия».

Средняя стоимость автомобильной шины премиум-класса в России составляет в настоящее время 27,1 тыс. рублей против 20,2 тыс. рублей год назад. Средняя стоимость шин непремиального сегмента по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась: с 10,7 до 10,6 тыс. рублей.

Значительное подорожание шин премиум-класса объясняется тем, что в настоящее время все они импортируются в Россию, а до 2022 года часть этой номенклатуры производилось в России заводами зарубежных шинных компаний. При поставке шин в страну по параллельному импорту значительную долю в их цене занимают транспортные расходы.

Ранее стало известно, что в Москве нарастят число камер, контролирующих велосипедистов и самокатчиков.

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