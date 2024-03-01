Названы полицейские автомобили, от которых не смогут скрыться преступники

Журналисты издания Motor.ru изучили полицейские автомобили разных стран и составил рейтинг самого экзотического транспорта правоохранителей.

Так, в курортном городке Панама-Сити-Бич в штате Флорида местные полицейские приспособили под свои нужды конфискованный Chevrolet Corvette C8, а в Саудовской Аравии улицы патрулируют на электрическом седане Lucid Air.

В Турции полицейским достались сразу 23 роскошные машины. Среди них Ferrari 458 Italia, Bentley Continental GT и Porsche Taycan. В Италии полицейские используют для своих нужд Lamborghini Urus Performante.

До этого стало известно, что подразделение итальянской Ferrari Atelier, специализирующееся на создании автомобилей на заказ, представило спецверсию Ferrari 296 GTB посвященную триумфу Scuderia Ferrari в «Формуле-1» на этапе «Гран-При Венгрии» 2004 года.

На исторической гонке в Венгрии болиды Ferrari пилотировали Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло. Они финишировали на первой и второй позициях и принесли команде шестой подряд Кубок конструкторов.

Ранее стало известно, что в Китае стартуют продажи седана IM L6 со штурвалом вместо руля.