В Москве нарастят число камер, контролирующих велосипедистов и самокатчиков

В Москве в 2024 году увеличится число комплексов видеофиксации, контролирующих велосипедистов, самокатчиков и других пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«Специалисты Ситуационного центра контролируют более 250 медленных зон в городе. 10 комплексов фотовидеофиксации в тестовом режиме выявляют нарушения правил велосипедистами и пользователями самокатов, чтобы сделать улицы безопаснее. В этом году мы планируем увеличить их количество», — сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Ситуационный центр, ориентированный на пользователей СИМ, работает в Москве уже год, и в течение сезона 2023 года его специалисты зафиксировали более тысячи нарушений ПДД, правил парковки и ДТП, а также 9,5 тыс. случаев перегруженности велопарковок.

Ранее стало известно, когда у российских дилеров появятся автомобили Solaris.