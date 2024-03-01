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Россиянам рассказали, что надо заменить в автомобиле с 1 марта

Fit Service назвал три техжидкости, которые нужно поменять в автомобиле из-за холодной зимы

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Из-за низких температур, которые были этой зимой, многим автовладельцам потребуется заменить некоторые запчасти и технические жидкости. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщил технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«С началом марта лучше заменить в автомобиле салонный и воздушный фильтры, так как за сезон они сильно забиваются грязью. Также после низкотемпературной зимы нужно обязательно проверить, а лучше заменить основные технической жидкости: антифриз, тормозную, а также моторное масло. Несмотря на пробег, количество моточасов этой зимой было выше за счет долгих прогревов. Частая работа мотора на холостых снизила качество масла ДВС,» — сказал автоэксперт.

По его словам, к сезону водителям стоит поменять щетки стеклоочистителей – после интенсивного использования в зимний период они часто требуют обновления. К сезонным услугам также относится проверка состояния лобового стекла, лакокрасочного покрытия автомобиля и работы по устранению мелких сколов и царапин. Зимой песок и реагенты на дорогах работают как абразив и изрядно портят стекла и кузов автомобилей.

Перед запуском, весной, нужно проверить систему кондиционирования. Зимой кондиционером не используются, поэтому сложно оценить его состояние и работоспособность. Эксплуатация системы, не заправленной фреоном, может повлечь за собой выход из строя компрессора и других элементов, отметил специалист.

Ранее россиянам рассказали о сроках замены запчастей в автомобиле.

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