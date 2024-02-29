В Москве продают внедорожник BYD, который умеет ездить боком

В России начали продавать большой рамный внедорожник BYD Yangwang U8 за 22 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.В Китае такая машина стоит от 1,1 млн юаней (14 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 5319 мм. По габаритам она соответствует моделям Range Rover или Infiniti QX80. Внешний облик автомобиля — плот творчества Вольфганга Эггера, который до этого «рисовал» машины Audi, но в 2016 году его пригласили в BYD.

У внедорожника 22-дюймовые колеса, панорамный люк, доводчики всех дверей, а бугры сверху над лобовым стеклом — это лидары «автопилота» второго уровня автономности. У Tesla, например, уже 3-4 уровень.

Экранов в салоне сразу семь: 4 на передней панели и 3 на втором ряду. Все сиденья оснащены электроприводом.

Благодаря гидравлической системе YangWang U8 способен подниматься и опускаться на высоту до 150 мм. Также он может делать «танковый» разворот, вращаясь на 360°, стоя на месте и ехать боком.

Силовая установка YangWang U8 состоит из турбомотора объемом 2,0 литра, который работает в качестве генератора для четырех электродвигателей. Максимальный запас хода равен 1 тыс. км. Суммарная мощность составляет 1200 л.с. (1280 Нм). Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, разгон до «сотни» занимает 3,6 секунды.

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