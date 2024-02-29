Гаишники начали изымать права за номера, установленные сбоку бампера

Сотрудники ГИБДД стали изымать водительские удостоверения у владельцев праворульных автомобилей за номерные знаки, установленные не по центру оси автомобиля. О подобной правоприменительной практике сотрудников ГИБДД корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Человек купил праворульную Honda, у которой штатное крепление квадратного номера спереди справа. Такая установка допускается поправкой в ГОСТ, введенной в октябре 2023 года. Спустя несколько месяцев сотрудники ГИБДД остановили водителя и составили протокол по ч.2 12.2 КоАП РФ («Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков») и вменили ему нарушение пункта ж.3 Национального стандарта ГОСТа, где написано, что знак должен находиться по оси симметрии либо слева от нее», — пересказал кейс юрист.

В тоже время адвокат «Свободы Выбора» отмечает, что этот пункт является приложением к основному примечанию, где написано, что номерные знаки должны размещаться на предусмотренных для этого местах. И только если таких мест нет, то допускается крепление табличек по осевой линии или слева.

В результате суд решил, что водитель поставил знак не там, где разрешено, и лишил его прав на месяц. Сейчас это решение обжалуется. По словам Радько, это не первый случай подобного трактования дорожного законодательства представителями ГИБДД.

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